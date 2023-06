Alejandra hace de una sesión de maquillaje un momento para crear conexiones y contribuir con el empoderamiento femenino

¿Cómo inició tu interés por el mundo del maquillaje y la belleza? ¿Quiénes fueron tus inspiraciones?

-Yo realmente no sé de dónde salió. A mi mamá no le gusta maquillarse para nada, a mi abuela tampoco. Yo no veía nada de eso. No sé. Yo nací así. Con esa personalidad. Mi mamá de adolescente no me dejaba maquillar. Tú sabes que a uno le permiten una pinturita algo… mi mamá nada. No me dejaban ponerme nada. A mí me daba rabia. Ella tiene una amiga que fue como mi tía y tiene una hija de mi edad. Cuando teníamos 15 años a ella sí la dejaban hacer todo y a mí nada. Esa tía influyó en mi mamá para empezar a dejarme.

En unas vacaciones me fui con unas tías a Puerto la Cruz para pasar una temporada allá. Para “sobrevivir” mi mamá me dio un poco de dinero. En ese momento, fueron como 20 bolívares. Yo agarré y me fui para un centro comercial, no le dije nada a nadie, me compré una base, unas sombras de los chinos, un lápiz de ojos negros y un polvo.

A partir de allí me empecé a maquillar todos los días. Veía tutoriales y empecé a maquillarme. Mi papá me regaló mis primeras brochas. Eso fue hace 10 años, en ese momento estaban muy de moda los colores. Usar sombras de colores y las youtubers se hacían maquillajes cargados. Allí empecé a ver videos y a maquillarme. Era una niña de 15 años. Maquillaba a mis tías… Viajé a Estados Unidos y por allá me compré cositas también. No tan costosas, pero así empecé.

– ¿Qué es lo más importante para hacer un buen trabajo?

La pasión. Yo no lo hice nunca por dinero, ahorita hay mucha gente que hace esas cosas por dinero. Y sí, es un trabajo bueno; pero si tú no lo haces con el corazón, no te sale bien. Es algo que se nota. Mi trabajo yo lo hago con pasión. Si me siento triste, me vengo para acá y se me quita toda la tristeza al compartir con mis clientas. Esto es lo que me hace feliz.

Para muchas niñas, el maquillaje es un tabú. Las madres insisten en que le hace daño a la piel, no es bueno… ¿qué puedes decirnos sobre eso?

-Es cuestión de desmaquillarse y usar buenos productos, que pueden ser de bajo costo, pero no réplicas. Mi mayor consejo es que entiendan que la base fundamental de cualquier cosa es hacerla correctamente y educarse. Para maquillarse hay que aprender e irse educando. Y eso aplica para maquilladores profesionales, hay que prepararse. Puedes tener el maquillaje más caro, pero si no te preparas, eres nada.