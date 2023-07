-Considerando que Puerto Ordaz es una de las ciudades más caras del país y el declive de la economía local, ¿han estado o están en momentos de amenaza como empresa? ¿cómo hacen para enfrentar esta situación?

La situación socioeconómica del país nos ha afectado a todos. Eso ha hecho que a lo mejor no evolucionemos tan rápido como quisiéramos. Eso ha hecho que seamos la única marca de cerveza artesanal que se mantiene vigente en la ciudad, en el estado. Eso es negativo, no lo vemos como algo positivo para nosotros, porque la competencia es algo que enriquece a la sociedad. ¿Cómo hacemos? La verdad es que hay mucha pasión por lo que hacemos y eso nos mantiene vivos. Que nos gusta lo que hacemos y que no nos vemos haciendo otra cosa.

-¿Qué le dirías a los guayaneses que se debaten entre emprender o no en Ciudad Guayana?

Es una pregunta bastante amplia. Yo creo que como emprendedores siempre es importante, por un lado, hacer lo que te guste. Si el lugar para hacerlo es aquí o en otro sitio, probablemente tengas que ir a donde puedas hacerlo. Y segundo, si tienes la oportunidad de hacerlo en tu casa y aportar a la sociedad con eso, eso va a enriquecer positivamente a la ciudad. Ninguna decisión está mal, yo de verdad que no critico ni a los que se quedan ni a los que se van. Simplemente es una decisión que requiere sacrificio porque es una ciudad muy difícil acá. Y, que si lo quieren hacer, con pasión van a lograrlo.