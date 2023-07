Del grano a la barra: hecho en Bolívar

Estamos acostumbrados a que no valoren nuestro trabajo en el campo, y a no estar involucrados con lo que hacen con nuestro grano después de que sale de la hacienda pero, si yo lo cultivé, ¿por qué no lo puedo procesar? Podemos formarnos para darle un valor agregado a lo que producimos, si nos tecnificamos, y buscamos asistencia científica”, dice.