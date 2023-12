Desplazados por la salud, la realidad de los migrantes en Brasil

Un estudio sobre el impacto de la migración venezolana en la rutina de la maternidad del estado de Roraima, publicado en 2020 en el repositorio científico SciELO, también desmonta la narrativa oficial de las autoridades brasileñas. La investigación con datos levantados en 2019 constata el aumento de la demanda, la precariedad del centro hospitalario y la sobrecarga de trabajo, pues los equipos de profesionales no crecieron, pero recalca que “la inmigración sólo acentuó problemas ya crónicos”.

“El hacinamiento, las malas infraestructuras, la falta de profesionales y de camas de UCI, que además no se ampliaron adecuadamente en proporción al crecimiento demográfico en Roraima, eran evidentes desde hacía mucho tiempo, incluso sin tener en cuenta la reciente ola migratoria”.

“Por lo tanto, se puede rechazar la idea de que la intensa inmigración aislada de venezolanos a Roraima sea la fuente de los problemas de salud que experimenta el estado”, afirman los tres investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estadal de Roraima.

El secretario adjunto de la Secretaría de Salud del estado Roraima, Edson Castro, coincide. “Decir que la migración venezolana es la que causa las fallas en el sistema de salud de Brasil no es verdad (…) obviamente aquí hay de 100 a 150 mil migrantes, no puedo decir que eso no interfiere, claro que interfiere, hay un aumento de consultas, de atención médica, de la demanda de medicamentos, de cirugías, pero estamos hablando de un sistema de salud que ya tenía esos problemas, que precisa mejorar porque hubo un impacto y no estaba preparado para eso pero no está fallando porque hubo un aumento de la inmigración”, explicó durante una entrevista concedida en diciembre de 2023 a la Red de Periodistas de la Amazonía venezolana.

La barrera del idioma, las diferencias culturales, los costos de bolsillo no cubiertos por el sistema de salud, además de las fragilidades del SUS, impactan en el acceso a la asistencia médica.