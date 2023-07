El Dorado y la tierra del cacao

De hecho, en el Caribe, los holandeses monopolizaron el comercio del cacao y tabaco venezolano. Una investigación que ordenó el rey Carlos III sobre el contrabando de cacao en Venezuela (en el siglo XVIII) señala que de 65 mil quintales de cacao que salieron de Venezuela, dos mil se exportaron legalmente a España.

Algunos historiadores e investigadores señalan que había un interés político y económico en ocultar el potencial cacaotero de la región:

“Es que el cacao era altamente cotizado, por eso no lo declaran como propósito en la expedición de límites por el Orinoco. Hay referencias muy vagas sobre la calidad del cacao que se produce aquí en Guayana, es posible que hubiese la intención de los grandes cacaos de que no hubiera competencia… Hay que cuestionarse: ¿Qué hubo detrás del hecho de que Ciudad Bolívar no se consolidara como un puerto de exportación de cacao, siendo el tercero más activo de Venezuela en la época? Intereses”, opina Diego Navas, investigador y guía turístico de Ciudad Bolívar.

“El proyecto fracasó, evidentemente. Pero sería interesante retomar la idea, aprovechar el cacao como fuente de riqueza en un intento por cambiar la relación que tenemos con el ambiente… Eso no pierde vigencia hasta hoy, sigue siendo una urgencia posicionarnos tierra adentro, no bordear por el Orinoco. Seguimos desconectados, Amazonas y Bolívar siguen siendo los estados más grandes y menos densos poblacionalmente. Si la gente no ocupa el territorio con producción agrícola, lo hará la minería ilegal, el contrabando y demás, como vemos que ya sucede”, señala.

El proyecto de Centurión fracasó tras los intentos de evangelización de los capuchinos a los indígenas, y un cambio en los intereses de la corona española para con la provincia de Guayana, y la posterior guerra de independencia.