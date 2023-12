El éxodo venezolano hacia Brasil se feminiza cada vez más

La distribución geográfica de médicos en el norte de Brasil, en donde está el estado de Roraima, es de 1,45 médicos por 1.000 habitantes, una tasa inferior a la nacional de 2,6 médicos, precisa la Demografía Médica 2023. La oferta de médicos especialistas, así como la oferta de médicos generales, sigue un patrón similar de desigualdad de distribución al observado en el número total de médicos en el país, agregan.

Reina no lamenta haber migrado, pero reconoce que el proceso es distinto a como supuso que sería. “Acá me decían que me iban a ayudar, que hay mucha protección para el niño, y eso es mentira. Muchos conocidos se vinieron y nos decían eso (…) Pintan algo bonito pero es una mentira”.

Al menos por ahora no planea regresar. “Venezuela está peor que antes. Hace poco llamé al papá de ellos y me duele saber que a veces no tiene un pan en la mesa. Venezuela está dura en todos los sentidos y por eso a veces le digo a ella (a María) que no se vaya. Con 10 dólares nadie come; en Venezuela, no”.

Yamilet y sus nietos también están en la lista de espera para el proceso de interiorización a Porto Alegre, en donde vive su hermana, aunque aún no sabe cuándo viajan. “Mi primera idea es ayudar a mi nieto y traer a mi familia, y regresar a Venezuela”.