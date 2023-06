Gelato del Cielo: un pasatiempo convertido en fábrica de helados con sello guayanés

Gelato del Cielo provocó un giro en la trama de su vida.

“Yo me veía en España. Siempre me vi trabajando, viajando mucho, pero los planes cambiaron y estoy feliz de que haya pasado así. Estoy feliz con lo que soy y lo que tengo, siento que Gelato del Cielo tiene mucho potencial para seguir creciendo y expandiéndose a otras áreas”, asegura.

A la pequeña máquina con la que comenzó todo se le sumaron dos más para poder hacer, al menos, 12 litros de helado al día. Hasta que, con dinero prestado de sus padres, Jhoanna fue invirtiendo en maquinaria de mayor capacidad y dos años después, en agosto de 2022, logró mudarse a un galpón propio para consolidar su fábrica en la que ahora puede producir 200 litros diarios de helado.

“No es un proceso lineal, no es que las cosas cayeron del cielo. Es que nos han pasado muchas cosas y hemos aprendido (…) tener la fábrica, una sede como tal ha sido uno de los mejores momentos porque siempre trabajamos en la casa de mi mamá, no podíamos contratar más personal porque no había espacio para ello. Y lograrlo me hizo sentir orgullosa de que el trabajo lo estábamos haciendo bien y que el público nos aceptó tanto que pudimos salir de esta casa y tener una fábrica”.

Hoy, Gelato del Cielo está conformado por 17 trabajadores, todos familia. “Al ser una empresa familiar las ganas de que la empresa crezca es de todos. Todos luchamos por llegar a la meta que tenemos ahorita”, dice Jhoanna.

Su madre se encarga del área administrativa, su padre es el control de calidad por excelencia al igual que su hermano menor, quien atiende la heladería ubicada en Los Mangos. Sus primas, tía y hermana trabajan en la fabricación de los helados, y su suegra en el horneado de galletas y bizcochos que se utilizan para los helados.

Otra pieza fundamental para Jhoanna es quien actualmente es su esposo. “Nos conocimos haciendo helados, ha estado conmigo en esto desde el día 1. Él me llevó a comprar la primera máquina para mi mamá y después de eso es quien se ha encargado de las obras de ingeniería de la empresa, repara lo que haya que reparar y adecuó el galpón para que fuese una fábrica de helados (…) dejó a un lado su trabajo para meterse en este mundo de los helados conmigo”, dice.

Su familia es su equipo. De ahí su creencia de que gran parte del éxito de alguien depende de rodearse de las personas correctas.

“Yo soy la dueña, pero a mi lado hay gente con muchísimas ganas de que Gelato del Cielo siga creciendo. Todos han estado muy presentes”, enfatiza.

La empresa tiene 10 sabores de helado registrados y 24 en general si se incluyen las ediciones especiales. La meta actual es expandirse a todo el territorio nacional y crear una línea de helados para personas que no pueden consumir azúcar o glúten.