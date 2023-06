Guayana está representada en EEUU en el golf y las MMA por dos jóvenes promesas del deporte

El consejo que les da a los jóvenes es que encuentren algo que los apasione, lo practiquen con el corazón, trabajen duro por lograr los sueños y disfruten del proceso.

“Empieza a trabajar duro que las cosas se te dan porque se te dan, no importa en el país que estés porque hay muchas personas que tienen las comodidades y no llegan a ninguna parte. He visto como inmigrantes están cumpliendo sus sueños, conmigo entrena un muchacho cubano, y la situación en Cuba está mucho más difícil, y él siguió con su pasión. Pongan a Dios por delante en todas tus metas y sus sueños y tarde o temprano les va a dar, porque él siempre se acuerda de sus servidores”, aconsejó.