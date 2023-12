La crisis humanitaria venezolana deja un éxodo masivo a Brasil (y miles de imágenes)

Ruxbelys Trinitario, de 19 años, llegó a Boa Vista el 17 de marzo de 2023 con cuatro meses de embarazo. Ahora tiene 37 semanas. Ha recibido consultas médicas quincenales, pero no ha podido tener acceso al servicio de ecografías. “Cada vez que voy a marcar, no hay cupo. El primero que me hice fue pago y tuve que hacérmelo porque no me dejaban pasar al registro en el Puesto de Reubicación y Triaje (Ptrig) de la Operación Acogida, no creían que estaba embarazada. El segundo me lo hice en el Saúde (puesto de salud) cuando tenía cinco meses, ese fue el último. No hay cupo”.

Por falta de documentos, tampoco ha podido tener acceso a un examen de tiroides con un especialista. Esta mañana de agosto de 2023 ha recibido su cédula, con la que podrá gestionar la consulta especializada. Su madre, Karina Córdova, ha pasado por una situación similar. En 2022 le mandaron a hacer una tomografía y quedaron de llamarla cuando hubiese cupo “y seguimos esperando, ha pasado como un año”. “Para el examen gratuito todavía está esperando, y mandarlos a hacer es muy caro: cuesta 800 reais (US$ 162)”.

Ruxbelys espera regresar en diciembre a Venezuela. “No nos ha ido bien, mi pareja ha estado metiendo curriculum, pero no ha conseguido nada, nos hemos mantenido con diarias, que es limpieza en casas”. Su propia vivencia es quizás un reflejo de lo que ve en las calles de Boa Vista. “Cuando llegué en marzo no veía tantos venezolanos en las calles, pero eso ha cambiado. Ahora hay más”.