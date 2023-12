Migrantes venezolanos con VIH hallan refugio en Brasil para seguir con vida

Ahora trabaja directamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/ OPA) para la atención de migrantes venezolanos. La activista humanitaria critica que la atención especial para migrantes con VIH todavía no forma parte de una política de salud pública permanente y que no hay búsqueda activa de casos en la frontera salvo los proyectos de prevención de OPAS que son limitados.

“Esto no se puede quedar en proyectos, tiene que ser un trabajo fijo. Cada proyecto de prevención muere en seis meses. Comienza en julio y termina en diciembre, ¿quién trabaja los otros meses? Todos los meses entran personas que no tienen control, y otras que no saben que tienen VIH. Podemos trabajar nosotros como sociedad civil, de tres en tres días porque para ellos es más gasto si se crea un foco”, argumenta.

A juicio de Nilsa, la cantidad de migrantes con VIH que cruzan la frontera buscando asistencia médica ha disminuido en comparación con la crisis entre 2016 y 2018; pero siguen llegando.

Ella los espera en su casa, no importa si no le queda espacio, o si tiene que habilitar hamacas encima de las camas para que todos quepan.