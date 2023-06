"Mon": la historia de una familia que sigue apostando por Guayana

Carola hasta recuerda la anécdota de un bebé cuya primera palabra fue Mon. «Iban pasando por el negocio y el niño decía: ¡Mon, Mon! Claro, es que muchos iban desde su noviazgo, luego se casaban, tenían hijos y seguían yendo a Mon. Más que la ambición de hacer dinero, era el cariño que sentíamos que el cliente nos daba».

Y es que Carola afirma que eso fue lo que más le gustó cuando llegó a Ciudad Guayana hace ya 44 años, su gente.

«En Guayana me siento como si tengo una casa grande en la que vivo con todos. Soy feliz aquí», afirma.

«Para mí Venezuela, y Guayana en especial, es algo que tengo que agradecer porque lo que soy, lo que tengo, se lo debo al esfuerzo que uno hace pero también porque se me facilitaron muchas cosas. Tan es así que yo fui a Colombia porque tenía un apartamento allá, a ver si me quedaba, y no pude», agrega.

Por ello, Carola defiende a Venezuela como si fuera su país de origen.

«Peleo. A pesar de que estemos viviendo y hayamos vivido momentos difíciles, no me gusta que hablen mal de Venezuela. La defiendo a capa y espada. No podemos ser desagradecidos con un país que nos dió tantas cosas y que vivíamos tan felices. Bueno, con todos los problemas que tengamos, yo soy feliz aquí», sostuvo.