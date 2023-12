Son pacientes oncológicos sometidos al cáncer del destierro

—Todos los viernes me tocaba la quimioterapia. Entonces, me hacían exámenes los jueves. Un jueves me hice el examen y él (Jorge) lo fue a retirar. La doctora ve y dice: “Tiene infección”. Yo dije: es la última quimioterapia, vamos a cumplirla. Pero resulta que esa quimioterapia me hizo daño. Ya en la noche me dio fiebre, no quería hablar, no podía comer, ni caminar.

De alta y en Boa Vista, continuaron las dificultades para respirar y moverse. “Aquí a mi casa llegó la ambulancia, me tuvieron que sacar con respirador”, recordó ella. “Una infección aguda porque no podía recibir el tratamiento. Lo que hicieron con el tratamiento fue que le perforaron la vejiga. Ella tiene que usar pañal”, añadió Jorge.

Jorge y los hijos la levantaban, la bañaban y le daban de comer y beber. “A ella la mandaron para acá, para la casa, prácticamente a morirse”. Era 21 de julio de 2022. La llegada a sus vidas de unos amigos cristianos, dijeron, cambió todo. “De ahí para acá, esa mujer se paró por la fe. Lo que no hicieron los médicos. A ella no la levantó el médico de la cama. A ella la mandaron a morir para la cama”, expresó Jorge, convencido.