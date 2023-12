Una silla de ruedas desde Venezuela hasta Brasil

Carlos Javier nació el 17 de noviembre de 2014 en el Centro Médico Docente La Trinidad, un complejo de salud privado localizado en el sureste de Caracas. Tres horas después, entró en el quirófano. Los médicos intervinieron la espina bífida y la cifosis lumbar; tenía la columna en forma de S, así que quitaron dos vértebras y colocaron una prótesis.

Al día siguiente volvió a la sala de operaciones. Le pusieron una válvula para la hidrocefalia. La operación se repitió dos veces en pocos días. Hasta que le instalaron una válvula para adultos.

Ya con seis meses le operaron tres hernias inguinales y devolvieron sus testículos a los escrotos. Eso fue en la Sanatrix, otra de las clínicas más prestigiosas de la ciudad.

“El primer año fue operado siete veces”, resume Belkis. Entonces, ella trabajaba para la banca privada. Tanto a ella como a su familia los amparaba el seguro corporativo. Según la agencia Bloomberg, 95% de la población venezolana no tiene el respaldo de un seguro médico privado en la actualidad.

En el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, fronterizo con Brasil, la pediatra María Torrealba precisa que hay neurocirujanos y demás personal técnico en ese centro de salud, pero no la válvula intracraneal que tiene un valor de 1.200 dólares, un monto inalcanzable para muchas familias. El asunto se agrava cuando se toma en cuenta que si esta intervención no se realiza durante el primer año de vida, el cerebro no se desarrolla normalmente.

Durante los primeros años de vida de Carlos, él y su familia vivían en su apartamento en La Candelaria, en pleno centro caraqueño. Ingresó a un preescolar privado convencional. Es un niño vivaz y extrovertido, a quien se le hacen fáciles las matemáticas y le cuesta la escritura. Asistía a terapias ocupacionales de lenguaje y fisioterapia acuática.

Luego, cuenta Belkis, comenzaron las discusiones con sus supervisores por las horas que dedicaba a Carlos. Denunció a su empleador ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y renunció.

Según el Informe Anual (2021) de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape), una mujer que atiende su hogar, a una persona con discapacidad y a sus niños, lleva triple carga de cuidado: alrededor de 21 horas diarias.

“Después de que me retiré, ya no podía entrar en bancos. Me limitaban por Carlos y empecé a trabajar por mi parte. Soy repostera. Hago dulces, tortas, ponqués. Y me servía más porque producía más y tenía mi horario”, relata Belkis acerca de aquel cambio.

“Pensé que podíamos seguir con las terapias, las consultas. Sí conseguí ayuda, fundaciones que me apoyaron, pero, estos últimos cuatro años, no he conseguido nada”, dice.