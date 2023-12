Venezolanos cruzan fronteras por diálisis y trasplante de riñón en Brasil

Pero, en Venezuela, ese procedimiento ya no se hace en el sector público, por lo que solo tienen fístula los pacientes que pueden pagar el procedimiento —que cuesta desde US$ 300 y puede superar los US$ 500 dólares, dependiendo del cirujano que lo haga— o logran recaudar fondos. No es el caso de Richard.

El panorama no era alentador, Richard entendió que si no emigraba, dependería de una máquina para vivir porque en Venezuela el sistema de trasplante de órganos está paralizado, lo que al mismo tiempo sería condenarse al deterioro progresivo como consecuencia de las diálisis incompletas.

La única manera de recibir diálisis continua era mudarse con su esposa para la capital del estado porque cada traslado desde El Dorado hasta la Sala de Nefrología Dr. Julio Criollo Rivas, del Hospital Universitario Ruiz y Páez, implicaba un gasto de hasta 200 dólares sin incluir comida y alojamiento por una noche. Algo que no podía permitirse en un país en el que el salario mínimo no llega a los 4 dólares (130 bolívares).

La fístula es uno de los primeros beneficios que recibió Richard cuando llegó a Brasil. “Este brazo me lo cuido como niña bonita porque sé que en Venezuela no hubiese podido ponerme esto”, dijo señalando la cicatriz ubicada en su brazo derecho. Una línea firme y estrecha que luce con orgullo, como símbolo de resistencia.

Richard recibe diálisis tres veces a la semana por cuatro horas, algo que no era posible en Venezuela. Aunque en Ciudad Bolívar contaba con la diálisis, el hierro, la eritropoyetina —hormona que estimula la producción de glóbulos rojos y previene la anemia en pacientes renales—, los exámenes rutinarios para el control de niveles de calcio, hemoglobina, fósforo y demás, eran elementos con los que no podía contar regularmente, pues implican un gasto de 70 dólares mensuales.

Richard está tramitando un trasplante de riñón para dejar de depender de la terapia de reemplazo renal. Afortunadamente, su esposa puede ser donante.

El hombre añora su hogar y a los amigos que hizo a lo largo de los años. Lo que no extraña es aquel malestar que le quitaba el habla, el aliento, la posibilidad de moverse e, incluso, la capacidad de disfrutar las pequeñas cosas de la cotidianidad. “Extraño mi país, no sabes cuánto. Y lo que tengo son cinco meses aquí… Extraño las arepas, a mis vecinos, a mis amigos, pero no me quiero ir de aquí porque yo no soy nada de lo que era en Venezuela, ahorita hablo, allá no me sentía así como me siento aquí”, expresó.

Pero, si le preguntan por el estado al que le gustaría ser asignado en la interiorización, él dice que prefiere quedarse en Roraima (Boa Vista) solo porque queda a un paso de Venezuela, donde está su gente.

“Si no me iba, terminaría muriendo”

Desde el 11 de septiembre de 2023, Clemente Scotto —periodista y locutor venezolano de 55 años— es parte de la lista de personas a la espera de trasplante de riñón en Curitiba, Brasil. Como él, hay otras 1.991 personas que esperan un trasplante de riñón en el estado de Paraná.

Lograr ser trasplantado en otro país no es la única meta de los migrantes venezolanos que padecen una enfermedad renal. El siguiente objetivo es conservar el órgano recién trasplantado. Para ello, la persona debe tomar de por vida fármacos llamados inmunosupresores, que escasean en Venezuela desde 2017.

El Sistema de Procura de Órganos y Tejidos de Venezuela (SPOT) fue suspendido el 1 de junio de 2017 por orden del Ministerio de Salud. La razón principal es que los medicamentos inmunosupresores no estaban llegando al país.