Waraos y pemones abandonan sus tierras ancestrales para escapar del hambre y las enfermedades

“De lo que más casos tenemos aquí es de tuberculosis. En el puesto de salud nos están monitoreando y nos traen tratamiento. Tenemos más o menos unos 15 casos. Hay algunos que son adolescentes, personas mayores, hombres y mujeres. Algunos tienen su tratamiento desde el año pasado, otros ahora. Una señora mayor murió hace cuatro meses ya”, cuenta Enoc.

En su casa, fuera del galpón, José Jiménez, técnico en Gestión Ambiental y enfermero, confirma que “la tuberculosis siempre acontece”, pero dice que son nueve casos en total, ocho adentro, entre las familias que viven entre tabiques y uno afuera, en las casitas autoconstruidas. Corrobora que el personal del puesto de salud los visita, lleva el control y les entrega las medicinas. Él, por su parte, orienta a los familiares con respecto al cuidado de los enfermos: comer y dormir bien. Pero ni Enoc ni José mencionan el aislamiento de los enfermos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1,6 millones de personas murieron de tuberculosis en 2021 (entre ellas 187.000 personas con VIH). Es la decimotercera causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera, menos que la covid-19, más que el VIH y el Sida. Una de las conclusiones del Informe Mundial de Tuberculosis publicado por la OMS en 2023 es que las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19 ocasionaron medio millón de muertes por tuberculosis.

“La forma de transmisión de la tuberculosis de una persona a otra es a través del aire; por ese motivo, es esencial el aislamiento de las personas con la enfermedad”, señala la OMS. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es terminar la epidemia de tuberculosis antes de 2030.

Como tantos venezolanos, los warao llegaron a Brasil en procura de alimentos y asistencia médica. “La gente decía ‘en Brasil hay comida’”, recuerda José Jiménez, quien ya tiene siete años de haber migrado. “Los niños lloraban de hambre, de tanto no comer, tres terminaron enfermándose”, relata.

Mientras Pintolandia funcionó al amparo de la Acnur, la comunidad preparaba el desayuno y el personal entregaba los almuerzos y las cenas. Si bien había quejas sobre la calidad de las comidas que entregaba el personal humanitario, ahora, cuenta Adrián, “acá lo que se come es arroz, que es más barato”.

“Extraño la comunidad, nos conocíamos, compartíamos la comida, como la guaraguara. No hemos cultivado porque no tenemos terreno, no tenemos la semilla. Para pasarlas para acá puede haber problemas. Allá era verdura más que todo y pescado. Aquí comemos pescado los fines de semana y pellizcado”. Sólo cuando habla de la alimentación tradicional y de la posibilidad de cultivarla, Adrián echa de menos su territorio. La guaraguara es un pescado de agua dulce muy apreciado entre los habitantes del Delta.

Enoc cuenta que entre mayo y junio de 2023 fallecieron dos bebés, de menos de un año. Según él, enfermaron “por el cambio climático”. En medio de un período lluvioso, sufrieron gripes, diarreas y fiebres. “Los llevaron al Hospital de Criançãs (niños) Santo Antonio y eso estaba colapsado ya. Murieron”. También dice que, al momento, tenían meses sin recibir la Clínica Móvil de Médicos Sin Fronteras (MSF), tal vez porque el proyecto había culminado y no habían recibido nuevos recursos. Al igual que el personal de Cáritas Brasilera y la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), el equipo de MSF continúa apoyándolos. ADRA y Cáritas tienen programas similares de suministro de alimentos mediante una tarjeta de compras, de agua, saneamiento e higiene.

A raíz de esos decesos, dice Enoc, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) tomó el caso. “Nos reunimos y dijeron que iban a enfocarse más. Pesquisaron. Algunos niños salieron bajo peso, los tienen monitoreados. Ahora, la semana atrás les trajeron un envase de leche”.

Con respecto a los casos de desnutrición, José dijo que, de acuerdo con MSF, son al menos cinco.

Lo de las clínicas móviles y en general la asistencia médica en sitio les resulta vital porque, según Enoc, en los puestos del Sistema Único de Salud (SUS) no los atienden bajo el argumento de que no pertenecen a ese sector urbano o les exigen la presentación de una constancia de residencia, lo cual retrasa la atención. “Yo fui con mi esposa embarazada para pasar consulta y dijeron ‘no’. Me pidieron carta de residencia. Y allá (a donde lo refirieron) me dijeron después ‘para acá tampoco es’”, relata.

La situación se complica aún más por el idioma. Enoc explica que, para los warao, resulta difícil el idioma portugués, puesto que apenas 10% habla el español. Por eso, solicitó la presencia de intérpretes (waraos hablantes del portugués) en los centros de asistencia médica.

José Jiménez sueña con emplearse como enfermero.

Pero por lo pronto, los hombres de Pintolandia se dedican al chatarreo, recogen y venden aluminio, hierro y otros materiales reutilizables o reciclables. De ahí la cantidad de esqueletos de sillas, mesas, bicicletas, neveras, cocinas. “No hay trabajo. Tal vez se consigue. Ahorita, yo estoy haciendo una diaria. Pero yo no acostumbro así porque estoy estudiando, aquí le dicen Educación para Adultos. Lo que me falta son seis meses”, expresa Adrián con la convicción de que, si se forma, conseguirá emplearse. Las mujeres hacen y venden artesanía o piden limosna.

Desde 2020 el Informe Soluciones a largo plazo para migrantes y refugiados indígenas en el contexto del flujo de venezolanos en Brasil de la OIM contabilizó más de 5.000 indígenas, la mayoría de ellos warao. En el informe se mencionan como alternativas el retorno voluntario, el reasentamiento y la integración local.

“Tenemos plan de vida, ya se ha hecho proyecto —explica Enoc mientras muestra un libro impreso a color— pero no hay recursos. Queremos un terreno lejano, cerca de un río. Por lo menos que exista una escuela, un puesto de salud. Las cosas básicas para la vida”.