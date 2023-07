Yassdance, una caraqueña que convirtió sus clases de baile en terapias que al mismo tiempo refuerzan la autoestima

Quizás algunos se habrán topado en un pasillo de un centro comercial con una curiosa mujer con audífonos, riendo y bailando sola mientras el resto mira entre incrédulo y entretenido pensando: ¿quién es esta mujer?, o ¿qué hace?

Pero aunque no lo crean, es parte del objetivo: sacar sonrisas y que la gente se oxigene en medio de una crisis que termina por arroparlo todo. Se trata de Yassdance y su técnica de feel dance, terapia que Guayana y su gente se merecen.

Yasmin Noroño es oriunda de Caracas. Llegó a Ciudad Guayana hace 17 años. Marlo Sanquiz la invitó después de uno de los eventos deportivos más importantes celebrado en el Círculo Militar de Caracas.

Su primer arribo a la ciudad fue con Winston Vallenilla y Sandra Villanueva, para participar en un evento en una discoteca que, para entonces, estaba muy de moda entre los jóvenes guayacitanos.

«Desde ahí no me dejaron ir de Guayana (ríe). Presenté un baile árabe. Y después de ese fin de semana, vino otro, y cuando me di cuenta tenía que llamar a mi mamá para que me mandara los trajes, hasta que fui a Caracas, agarré a mi hija, mis peroles y me vine. Desde entonces no volví más a Caracas», recuerda Yasmin.

Sin embargo, por muchos años fue invitada solo a cerrar eventos, porque su estilo no se consideraba como una actividad deportiva, sino como «bailoterapia», término creado por Pedro Moreno. La disciplina de Yassdance es el feel dance, que se trata de «sentir el baile».